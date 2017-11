Borse incerte, occhi su lavoro Usa e giudizio di Moody’s sull’Ue

I mercati azionari tirano il fiato in attesa di conoscere i dati sul rapporto occupazionale governativo americano. Gli investitori devono digerire una serie di notizie importanti. Nel Superthursday di ieri Donald Trump ha scelto Jerome Powell come futura guida della Fed, nello stesso giorno in cui il suo partito alla Camera ha presentato il testo sull’ambiziosa maxi riforma fiscale. Il mercato sembra ben accogliere la nomina alla testa della banca centrale più potente al mondo di un candidato centrista e ‘colomba’, che rappresenta sulla carta per lo meno una certa continuità rispetto alla linea precedente di Janet Yellen. A mercati chiusi l’agenzia di rating Moody’s si pronuncia sul rating sovrano dell’Ue.

Dopo i conti Apple traina al rialzo il Nasdaq e più in generale il settore tecnologico anche in Europa. A Piazza Affari, per esempio, si sta mettendo in mostra STM. Fiacco il comparto bancario. FCA guadagna terreno, mentre il gruppo affiliato Ferrari cede terreno ancora oggi dopo i risultati fiscali. Da parte sua Tenaris continua a giovare dei risultati pubblicati ieri e dei commenti positivi degli analisti come Kepler Cheuvreux, che ha alzato il prezzo obiettivo a 12 da 11,5 euro. Dopo che il governo italiano ha accerchiato Telecom Italia, esercitando la golden power, il titolo fa segnare un moderato rialzo. Per i legali degli ex vertici di MPS Bankitalia sapeva della ristrutturazione del derivato Alexandria.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.