Mercati: si specula su rame e Bitcoin, tassi Bond Usa ai massimi di 7 mesi

Mentre sale l’attesa per la nomina del nuovo presidente della Fed e per la riunione più importante dell’anno della Bce, i trader si concentrano sulla nuova raffica di trimestrali societarie. In Usa l’agenda sarà particolarmente ricca nel settore tecnologico con Netflix, Amazon, Google e Microsoft che riportano i conti fiscali in settimana. La prossima settimana sarà il turno di Apple e Facebook. Nonostante i valori di Borsa del comparto siano ai massimi dalla bolla dot com se confrontati con le stime sugli utili, i trader sono posizionati per un buon risultato. Intanto si rischia una tempesta sui mercati obbligazionari: la curva dei rendimenti si è appiattita nonostante i rendimenti sui Bond americani decennali abbiano raggiunto i massimi da marzo, forti di un progresso di tre punti base al 2,45%, dopo che sono aumentate le chance che il padre della regola di Taylor rimpiazzi Janet Yellen alla presidenza della Federal Reserve.

Malgrado le tensioni politiche interne a Washington e in Spagna, dove la crisi costituzionale della Catalogna ha raggiunto il suo culmine, i mercati rimangono ultra compiacenti con la volatilità ai minimi: ottobre, di solito il mese più nervoso dell’anno, dovrebbe registrare un record minimo storico in questo senso. Intanto tra le materie prime circolano indiscrezioni su una scommessa rialzista massiccia sui mercati che porta la firma di un investitore cinese. Secondo quanto riferito da Reuters un trader privato del settore minerario in Cina ha assunto una posizione lunga sul rame da 2,8 miliardi di dollari (sui contratti con scadenza aprile, maggio e giugno 2018). Il Bitcoin oscilla tra i ribassi e i rialzi a 5.625 dollari dopo aver perso circa il 5% ieri: la criptovaluta più popolare al mondo paga l’ennesima separazione nelle attività nella tecnologia blockchain. Dopo il Bitcoin cash è arrivato sui mercati anche il Bitcoin gold.

