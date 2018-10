Mercati al palo, delusi da zero progressi Brexit

Mercati congelati, delusi dalla mancanza di grandi progressi nei colloqui sulla Brexit. L’indice paneuropeo EuroStoxx 600 è in rosso con la maggior parte delle piazze azionarie e dei settori che scambiano sottotono. Molti investitori preferiscono mantenere un approccio cauto dopo i cali shock della scorsa settimane, specialmente a Wall Street e in Asia. L’indice MSCI della regione Asia Pacifico arretra dello 0,4%.

Nel fine settimana, le trattative tra Londra e Bruxelles non hanno portato a una soluzione come speravano gli operatori dei mercati. Entrambe le parti hanno citato questioni ancora irrisolte sui controlli alla dogana tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, l’ostacolo principale alla firma di un’intesa. Sul Forex la sterlina accusa il colpo scambiano in ribasso di quasi mezzo punto percentuale a quota 1,3105 dollari.