Medioriente, polveriera in surriscaldamento

La tensione è alta in Medioriente. Nuovi eventi minacciano la stabilità dell’area e si sommano a conflitti che durano da tempo. La guerra siriana continua e lo Stato islamico perde posizioni con lentezza, le condizioni dello Yemen, bombardato dall’Arabia Saudita e dai suoi alleati, non migliorano. Sullo sfondo, il conflitto israelo-palestinese sempre latente e la Turchia che non accenna a tornare indietro sulle violazioni dei diritti dei cittadini.

Gli ultimi avvenimenti preoccupanti sono stati:

L’abbattimento di un aereo siriano da parte di un F-15 della coalizione a guida americana. L’atto ha fatto salire la tensione fra Stati Uniti e Russia. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che ogni aereo a Ovest dell’Eufrate sarà considerato un obiettivo nemico e quindi rischia di essere colpito.

L’Iran ha iniziato a colpire lo Stato Islamico in Siria, con il lancio di missili contro alcune postazioni Isis. I lanci hanno colpito la cittadina di Deir el zor, nell’est del Paese e sono avvenuti a seguito dell’attacco dell’Isis a Teheran e a Qom dei giorni scorsi, che ha provocato dodici morti.

Le accuse degli Stati Uniti all’Iran. Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson ha accusato l’Iran di destabilizzare il Medioriente e ha promesso che gli Usa sosterranno un cambio di governo nel Paese. L’Iran in risposta ha detto di considerare queste affermazioni una intromissione nei suoi affari interni.