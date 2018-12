Mediobanca: “pronti 2 miliardi per fare shopping nel 2019″

Mediobanca ha a disposizione due miliardi di euro per portare avanti acquisizioni da realizzare nel 2019 nel credito al consumo, nella consulenza, ma soprattutto nel wealth management.

È quanto ha affermato l’AD Alberto Nagel in dichiarazioni riprese da La Stampa indicando in 4 miliardi di euro il possibile target per la raccolta netta nel 2018 mentre, in 3-5 anni, l’obiettivo è quello di raddoppiare i total financial assets a 100 miliardi.

“Nel 2019 faremo leva sulle nostre peculiarità per crescere ancora di più, aumentare le quote di mercato in ogni segmento anche con nuove acquisizioni per cui abbiamo a disposizione 2 miliardi di euro”, ha detto Nagel al quotidiano torinese.