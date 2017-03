Marchionne dice addio a GM dopo fusione Opel-Peugeout

L’acquisizione di Opel da parte di Peugeot Citroen (Psa) è “un primo passo nella giusta direzione” e “stimolerà altri accordi” nel settore automobilistico. Ne è convinto l’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, in una conferenza stampa al salone dell’auto di Ginevra secondo cui il matrimonio tra due gruppi automobilistici “E’ un buon accordo, sarà un buon incoraggiamento per l’industria”.

Marchionne ha poi spiegato di non “aver avuto nessun colloquio con Gm” sulla cessione di Opel a Psa, ma il consolidamento del settore automobilistico resta un`esigenza fondamentale. Il numero uno di FCA non si sbilancia invece sulla nuova direzione economica di Washington:

Come riporta un articolo di Quattroruote, Marchionne si tira indietro quando gli si chiede di parlare della situazione politica americana:

Tornando alla FCA:

“in questo momento noi non abbiamo bisogno di un partner in Europa. Abbiamo impiegato molto tempo per tenerci solo il premium in Italia, e stiamo iniziando a lavorare per rendere la rete italiana tutta incentrata sui modelli di prestigio. La Panda deve andare via da Pomigliano perché la fabbrica è in grado di fare modelli più complessi. Tra il 2019 e il 2020 arriverà la nuova serie, ma io in quel momento non sarò più ad” si legge ancora su Quattroruote.