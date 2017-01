Marchionne accusa Obama: “Siamo diversi da Volkswagen”

DETROIT (WSI) – Il caso della FCA è fondamentalmente molto diverso da quello che ha interessato la Volkswagen. A parlare così è Sergio Marchionne intervistato alla CNBC dopo le accuse mosse ieri dall’Agenzia della protezione ambientale americana che ha accusato Fiat Chrysler di aver usato un software che permette emissioni diesel in eccesso senza violare le leggi americane.

In particolare secondo l’agenzia il software sarebbe stato installato sui modelli 2014, 2015 e 2016 della Jeep Grand Cherokee e sui camion Dodge Ram con motori diesel 3.0 venduti negli Stati Uniti d’America.

“Non comunicare l’esistenza di un software che influenza le emissioni è una seria violazione della legge, che può tradursi in un pericoloso inquinamento dell’aria che respiriamo. Continuiamo a indagare la natura e l’impatto di questi software. Tutte le case automobilistiche devono giocare con le stesse regole”.

Il rischio per la FCA è di pagare una sanzione salata fino a 4,63 miliardi di dollari. L’accusa dell’Epa alla Fca è di aver usato un software del tutto simile a quello usato dalla casa automobilistica Volkswagencoinvolta nello scandalo dieselgate. Un’accusa che Marchionne respinge fermamente.

“Non c’è nulla in comune fra il caso Volkswagen e quello Fca. E’ curioso e “spiacevole” che l’Agenzia per la Protezione ambientale americana abbia deciso di affrontare il caso Fca così pubblicamente”.

Da qui una stoccata alla stessa Agenzia con cui come dice Marchionne la Fca è stata in discussione per un anno e mezzo. In particolare l’amministratore delegato di Fca ha criticato la tempistica con cui l’accusa dell’Agenzia è venuta fuori, all’incirca una settimana dall’insediamento del nuovo presidente Donald Trump, tanto che Marchionne si augura che la contestazione subita non sia il frutto di una “guerra politica” tra l’amministrazione uscente e quella in arrivo.

Immediata però arriva la replica dell’Amministrazione Obama che tramite un portavoce all’agenzia Askanews sostiene che la decisione dell’Agenzia per la Protezione ambientale di contestare una violazione delle leggi sulle emissioni è stata presa in modo indipendente dalla Presidenza americana.