Manovra, Tajani: “la bocciatura Ue? L’Italia rischia molto”

Il rischio che la manovra italiana sia bocciata dall‘Unione europea è molto forte. Lo dice il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

“Mi auguro che questo non accada, ma il rischio è forte visto che la manovra non va nella direzione dell’interesse dell’Italia. Ho detto sempre che il governo italiano è ancora in tempo per modificare la manovra che non va nella giusta direzione, che rischia molto con la Commissione europea. Ma non è tanto la Commissione, quanto la Borsa, quanto il risparmio dei nostri cittadini, questo è il problema vero più che le liti con Juncker. Bisogna avere una manovra che si impegni contro la disoccupazione e non che regali soldi a chi non lavora questo è il problema. La pressione rimane invariata rispetto a quest’anno, non c’è nulla di positivo in questa manovra, non c’è crescita”.