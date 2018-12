Governo pensa a reddito di cittadinanza più leggero

Il reddito di cittadinanza, misura chiave della manovra proposta dal M5S, potrebbe essere “più leggero” ed erogato per un periodo più breve rispetto alle prime indicazioni arrivate dal governo. È questo secondo il quotidiano il Messaggero uno degli aggiustamenti su cui sta lavorando il governo per evitare la procedura di infrazione del debito e ottenere così il disco verde da Bruxelles sulla manovra 2019.

“Sul tavolo ci sarebbero ancora diverse ipotesi, ma alcune scelte sarebbero ormai maturate. Il Reddito, per esempio, verrebbe corrisposto agli aventi diritto per 18 mesi. Al termine di questi verrebbe effettuata una verifica se i requisiti che hanno portato alla concessione del beneficio sussistono ancora. Questo check up comporterebbe uno stop di tre mesi all’erogazione dell’assegno che, nel caso in cui il beneficiario ne avesse ancora diritto, potrebbe essere riconfermato al massimo per altri 12 mesi. Questo sistema permetterebbe di ridurre l’impatto della misura di circa un miliardo di euro l’anno” si legge in un articolo pubblicato oggi dal quotidiano romano.