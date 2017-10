Manovra 2018: nuove risorse per lotta a povertà e lavoro

ROMA (WSI) – Lotta alla povertà e competitività e innovazione in particolare incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani sono i due pilastri su cui poggerà la crescita economica del paese e per cui la manovra per il 2018 stanzierà rispettivamente 600 e 338 milioni di euro.

Sono i numeri contenuti nella tabella consegnata dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in vista dell’audizione sulla Nota di aggiornamento al Def. La manovra per il 2018 parte da un valore minimo di 19,6 miliardi: di cui 8,6 miliardi sono le coperture (5,1 mld le entrate aggiuntive e 3,5 mld i tagli alla spesa) e 3,8 miliardi gli impieghi.

Nel dettaglio degli impieghi quantificati nella tabella si prevedono: 300 milioni per lo sviluppo, 338 per la competitività e l’innovazione, 600 per la coesione sociale, 2,6 miliardi per gli oneri a politiche invariate tra cui il pubblico impiego. Tutte risorse destinate poi a salire negli anni successivi. Nel 2019 le risorse per i giovani aumenteranno infatti a 2,162 miliardi e a 3,999 miliardi nel 2020, mentre per la coesione sociale i fondi salgono a 900 milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020.Per lo sviluppo, invece, saranno stanziati 300 milioni l’anno prossimo, 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020.Pe le politiche invariate arriveranno 2,6 miliardi nel 2018, 3 miliardi nel 2019 e 3 miliardi nel 2020.

Nel capitolo competitività e innovazione, sono inclusi incentivi agli investimenti privati di Impresa 4.0 ma anche interventi sul costo del lavoro volti a incentivare assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. La previsione è di un milione di posti di lavoro in più, non subito, ma in quattro anni.

Per quanto invece riguarda la coesione sociale, in essa sono comprese maggiori risorse per il reddito di inclusione. Per la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia inoltre, scrive il Ministero, serviranno 15,7 miliardi, di cui circa 10 miliardi (0,6% del Pil) sono quelli recuperati grazie al maggior spazio sul deficit accordato da Bruxelles.

Insomma Padoan mostra un certo ottimismo e sottolinea presentando la tabella: