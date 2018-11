Macron vuole esercito Ue per difendersi da Cina, Russia e USA

Un’Europa sovrana con un vero esercito europeo è l’ultima proposta che arriva dal presidente francese Emmanuel Macron che nel corso di un’intervista a Europe 1 espone a sommi capi il suo progetto ambizioso.

Secondo il capo dell’Eliseo il clima in cui viviamo oggi è simile a quello degli anni Trenta.

Il mondo in cui viviamo è pericoloso. Sono colpito da due cose che somigliano veramente agli anni Trenta: l’Europa è stata travolta da una crisi economica e finanziaria profonda, guardiamo quello che è accaduto in Grecia, in Portogallo, in Spagna e in Italia. Sono sprofondati in una crisi dalla quale si rimettono a fatica oggi. E in quei paesi, assistiamo ad un’ascesa dei nazionalismi (…) l’Europa in pace in cui viviamo da 70 anni è una parentesi dorata nella nostra storia”.