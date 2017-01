Macron: “euro è un debole marco. Potrebbe sparire entro 10 anni”

Se sia Parigi che Berlino non riusciranno a sostenere l’Eurozona, l’euro potrebbe cessare di esistere nell’arco dei prossimi dieci anni. La dichiarazione arriva dal candidato alle elezioni in Francia Emmanuel Macron, ministro dell’Economia nel governo del presidente Francois Hollande prima delle dimissioni e della creazione di un proprio movimento indipendente. Che definisce l’euro, “un marco tedesco debole”.

Macron ha spiegato i suoi timori facendo notare le falle di un sistema, che ha beneficiato soprattutto la Germania, a spese dei paesi membri dell’area euro. Così Marcon, in un discorso proferito presso la Humboldt University, a Berlino:

“La verità è che dobbiamo riconoscere tutti che l’euro non è completo e che non potrà durare, a meno che non vengano attuate importanti riforme. (L’euro), sulla base delle sue regole, non ha fornito all’Europa una piena sovranità internazionale nei confronti del dollaro. Non ha fornito all’Europa una convergenza naturale tra i diversi stati membri”.

Secondo l’ex ministro, è fondamentale che la Francia dia al via a una riforma del proprio mercato del lavoro e che rilanci il proprio sistema di istruzione, al fine di ravvivare la crescita. La Germania dovrebbe invece accettare che la crescita dell’intera Eurozona dovrebbe essere basata su una politica di maggiori investimenti che sostituisca quella di austerity che ha tenuto imbrigliato il potenziale europeo per troppo tempo.

“La disfunzione che presenta l’euro è utile alla Germania”, ha aggiunto Macron, sottolineando come l’assenza di fiducia tra la Francia e la Germania stia bloccando importanti riforme che contribuirebbero a far aumentare il senso di solidarietà tra i paesi membri.