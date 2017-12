M5S: si ad alleanze. Salgono chance di governo anti euro

ROMA (WSI) – E’ chiaro che io voterei per l’uscita. Così il candidato premier del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio torna sul referendum dell’euro nel corso di un’intervista a La7.

In merito poi alle elezioni in programma a marzo – l’annuncio della data del 4 marzo aveva allertato i mercati e venerdì lo spread BTp/Bund ha segnato i massimi da ottobre scorso (152 punti), mentre oggi scende a 149 punti base con il rendimento dei decennali italiani che pero’ resta all’1,8% – Di Maio apre ad alleanze.

“Se dovessimo ottenere il 40%, potremmo governare da soli. Se non dovessimo farcela, la sera delle elezioni faremo un appello pubblico alle altre forze politiche che sono entrate in Parlamento presentando il nostro programma e la nostra squadra. E governeremo con chi ci sta. (…) Mi terrorizza la prospettiva di un Gentiloni bis di breve durata come ha proposto Berlusconi. La nostra squadra di governo sarà patrimonio del Paese non del Movimento 5 stelle (…) l’unica possibilità per gli altri partiti è quella di sostenere un governo 5 stelle. Questa legge elettorale era stata progettata per far mettere insieme Pd e Forza Italia. Oggi il Pd è al 20%, Forza Italia al 15%. L’incastro è impossibile. L’unica occasione di stabilità siamo noi. O sostengono noi o si torna a votare. Decideranno in fretta. Perché faremo un appello a tutti la sera delle elezioni e chiederemo cosa vogliono fare”.