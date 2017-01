Luxottica, fusione da 50 miliardi con Essilor. Del Vecchio: “sogno diventa realtà”

Una fusione da 50 miliardi di euro, che darà vita a un gigante dell’eyewear, dell’occhialeria, sotto il comando di Leonardo Del Vecchio. E’ quella tra il big del lusso Luxottica – di cui Del Vecchio è patron – e la francese Essilor. E un sogno che si realizza dopo 50 anni. Ad ammetterlo lo stesso Del Vecchio, 82 anni a maggio, nel corso della conference call con gli analisti successiva all’annuncio dell’operazione di fusione.

“Con questo accordo il mio sogno di creare un primario gruppo globale nel settore dell’occhialeria, pienamente integrato ed eccelente sotto tutti gli aspetti, diventa realtà. Era un po’ di tempo che sapevamo che questa era la soluzione giusta, ma solo oggi ci sono le giuste condizioni per renderla possibile”. Ancora: “Finalmente, dopo cinquanta anni di attesa, due parti naturalmente complementari, montature e lenti, verranno progettate, realizzate e distribuite sotto lo stesso tetto” commenta il presidente che aggiunge: “Continueremo ad investire in Italia e in Francia, vogliamo essere un campione europeo che mantenga forte le sue radici”.

Boom del titolo Luxottica, che segna un rally fino a +14%. Acquisti scatenati anche su Essilor, che vola +16% sulla bosa di Parigi.

(in fase di scrittura)