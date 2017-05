Lusso, i 14 orologi più “eccitanti” secondo GQ

Mont Blanc, Vacheron Constantin, Ralph Lauren e molti altri nomi del lusso più esclusivo sono stati seleziona dalla rivista GQ nella per la classifica degli orologi d’élite di maggiore tendenza. Gli orologi sono un accessorio che raramente viene lasciato al caso quando diventano, come nel caso di chi sceglie modelli come quelli di seguito, uno status symbol. Quelli sotto elencati sono orologi eleganti, ma al contempo vistosi e performanti: come indossare un’auto da corsa.

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 41mm in Pink GoldPrezzo: 56.000 dollari

Vacheron Constantin Overseas Chronograph Steel with Interchangeable Strap



Prezzo: 28.900 dollari

Prezzo: 28.900 dollari Montblanc 1858 Automatic Prezzo: 3.750.



Prezzo: 3.750. Hublot Classic Fusion King Gold Chronograph Prezzo: 26.000 dollari



Prezzo: 26.000 dollari Ralph Lauren RL67 Safari Grand Date 50mm Prezzo: 5.350 dollari



Prezzo: 5.350 dollari Cartier Drive de Cartier Extra Flat in White Gold Prezzo: 16.700 dollari





Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface in Pink Gold



Prezzo: 19.100 dollari



Gold Piaget Altiplano 40mm 60th Anniversary Edition Prezzo: 25.200 dollari



Richard Mille 50-03 Tourbillon Chronograph Ultralight McLaren F1 Prezzo: 980.000 dollari (edizione limitata a 75 pezzi)