Louis Vuitton, le borse per il vero manager

Dai portadocumenti agli zaini passando per le borse a tracolla, messenger, pochette e ventiquattrore. Le borse da uomo di Louis Vuitton sono adatte per ogni esigenza e possono soddisfare il manager alla ricerca di un contenitore adeguato per i suoi fogli di lavoro e il professionista a cui serve invece qualcosa di più informale per il tempo libero e lo svago. I dettagli raffinati e la leggerezza dei materiali non vanno a compromettere la capienza e la funzionalità della borsa. Ricercatezza e comodità potrebbero essere la parole chiave della collezione 2017 – 2018. Ecco alcuni modelli.

Cominciamo dal portadocumenti Voyage, naturalmente elegante, in pelle Taiga, che vanta uno stile prettamente maschile. Con finiture in pelle liscia, questo accessorio dalla straordinaria capienza mette insieme lusso e praticità. Disponibile nei colori Ocean, Ardoise e Glacier, si trova in vendita sul sito di Louis Vuitton a 1590 euro. Oltre alla pelle Taiga, la borsa si può acquistare anche in Tela Damier Graphite, Tela Damier Ebéne o Tela Monogram Macassar.

Borsa Louis Vuitton

Particolarmente originale lo zaino Apollo, disponibile in diversi modelli e diversi materiali e colori. Quello in pelle Damier Infini, in vendita a 2200 euro sul sito del marchio, riflette lo spirito nautico della Coppa America, per dare un look sportivo ma elegante. Ornato dal nuovo motivo Damier gigante, per donare una nota grafica esclusiva, questo modello coniuga funzionalità e stile.

Zaino Apollo Louis Vuitton

Un evergreen sempre elegante è la borsa allday Apollo, modello oversize con esterno in morbida tela Monogram Eclipse, ideale per avere i propri effetti personali sempre a portata di mano: chiavi, portafoglio, libri e persino l’iPad. Coniuga stile e funzionalità. SI può acquistare a 1780 euro su sito Louis Vuitton. Da segnalare infine la borsa Messenger Harington PM, perfetta espressione dell’eleganza urbana. Si tratta di una versione più piccola della Messenger Harrington, ideale da usare ogni giorno. Il tradizionale savoir-faire della Maison si estende a ricchi dettagli, come i manici di pelle integrati, l’ampio profilo dal design a L e i bordi dipinti a mano.