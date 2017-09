Lotta alla burocrazia: Cantiere Calabria!

Al netto delle chiacchiere che ognuno è libero di fare, quando leggo di iniziative intraprese dalla pubblica amministrazione per venire incontro alle esigenze del cittadino e delle imprese, per tentate di lenire le grandi inefficienze derivanti per lo più da una burocrazia borbonica, impazzita, mi viene naturale esprimere il mio profondo compiacimento.

Se poi vedo che iniziative di tal fatta riguardano una Regione, come la Calabria, per la quale nutro un profondo legame affettivo e professionale, ancora di più.

La settimana scorsa, la Regione Calabria, attraverso il suo Presidente Oliveiro, ha organizzato un convention di tre giorni a Rende, in provincia di Cosenza, denominato “Cantiere Calabria”.

I lavori hanno dimostrato la fattibilità per un nuovo modello di sviluppo in grado di superare inerzie, procedure obsolete e dannose tanto per i cittadini che per la credibilità delle Istituzioni.

E’ stata l’occasione per tracciare un alert e nello stesso tempo una nuova rotta nell’attività burocratica – amministrativa, attraverso un raccordo diretto fra la Giunta e i Dirigenti generali dei diversi settori secondo un calendario predisposto dagli uffici di Presidenza.

L’obiettivo, si spiega, deve essere quello di perseguire la massima efficienza amministrativa nel rapporto tempi/risultato, ovvero costo e beneficio.

Quello di indicare fin da subito il Responsabile del procedimento amministrativo, ovvero i tempi precisi di espletamento della pratica posta alla base della richiesta del cittadino deve essere il primo passo per la migliore trasparenza possibile.

Questo sarà oggetto di un monitoraggio continuo da parte di questa Presidenza finalizzata alla verifica del rispetto delle norme appena enunciate.

Come osservatore esterno mi riservo di valutare nel medio termine i progressi che certamente non mancheranno per la lodevole iniziativa intrapresa.

Buon lavoro Signor Presidente Oliveiro!