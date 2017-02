Lombard Odier: Draghi farà tutto per contenere i tassi

Tassi bassi e alla peggio tassi che risalgono, in un contesto di crescita economica stabile in cui l’America e l’Europa si comporteranno tuttavia in maniera differente, anche se il presidente Usa Donald Trump non riuscirà a fare quello che vuole in materie di politiche di alleggerimento fiscale.

Da parte sua Mario Draghi farà tutto il possibile per evitare uno “spillover”. Lo ha dichiarato Carolina Minio Paluello, Deputy Chief Investment Officer di Lombard Odier IM, in un’intervista concessa a Wall Street Italia durante cui ha discusso delle prospettive per i mercati finanziari nel 2017.

A detta dell’esperta della società del risparmio gestito la crescita economica nel 2017 sarà moderata a livello globale e in Europa il governatore della Bce Draghi cercherà di contenere e controllare i tassi di interesse fissandone la curva per non impattare negativamente sulle prospettive congiunturali del Vecchio Continente.

In occasione dell’evento Consulentia 2017, serie di conferenze tenutesi a Roma tra il 14 e il 16 febbraio 2017, Wall Street Italia ha intervistato i principali protagonisti italiani del mondo della consulenza finanziaria e del risparmio gestito.