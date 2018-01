Lloyd’s: “Non possiamo più vivere con l’incertezza sulla Brexit”

LONDRA (WSI) – Non possiamo convivere con questa incertezza in merito alla Brexit. Così Inga Beale, CEO di Lloyd’s parlando alla Cnbc a Davos durante il World economic Forum.

Le trattative in corso sulla Brexit continuano a preoccupare le imprese britanniche, come sostiene anche l’amministratore delegato di Lloyd’s, uno dei più antichi assicuratori del mondo, che ha annunciato l’apertura di una filiale a Bruxelles aggiungendo che circa 2 miliardi di euro (1,76 miliardi di dollari) di attività della società devono passare attraverso un’ entità con sede nell’UE e che perderà tutte le sue licenze post-Brexit.

“Altre imprese faranno lo stesso, non possiamo convivere con questa incertezza. L’incertezza non aiuta la popolazione in generale, e la gente vuole sapere cosa sta per accadere, ma abbiamo appena iniziato a vedere la sterlina recuperare un po’ contro il dollaro così sembra ci sia un po’ di fiducia a tornare indietro”.