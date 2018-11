L’ira di Trump contro GM: “taglieremo le sovvenzioni”

Non va proprio giù al presidente Usa, Donald Trump, la decisione di General Motors di chiudere cinque impianti in Nord America e di tagliare oltre oltre 14mila posti di lavoro.

“Gli Stati Uniti hanno salvato Gm, e questo è il grazie! Stiamo valutando il taglio di tutti gli aiuti a Gm, inclusi quelli per le auto elettriche”. E ha aggiunto: “Sono molto deluso per le chiusure degli impianti degli impianti in Ohio, Michigan e Maryland. Niente viene chiuso in Messico o Cina. Gm ha scommesso sulla Cina quando ha costruito nel Paese i suoi impianti (e anche in Messico). Non penso che sarà una scommessa che pagherà”.