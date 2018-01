L’Insider Trading degli ultimi giorno e analisi Ftse MIB sul medio periodo

L’ INSIDER TRADING DEGLI ULTIMI GIORNI E ANALISI FTSEMIB SUL MEDIO E LUNGO PERIODO

Nelle ultime ore si parla della “geniale intuizione” (si fa per dire) dell’ ing De Benedetti, il quale avrebbe guadagnato circa 600 mila € acquistando azioni delle banche popolari a cui il governo ha imposto la trasformazione in Spa.

Peccato che questa “intuizione” è viziata dal fatto che l’ ex premier Renzi ha informato De benedetti precedentemente all’ approvazione del provvedimento, il tutto documentato attraverso un’intercettazione telefonica. Si vocifera inoltre che sia coinvolto anche Renzi ed altri soggetti poichè i guadagni totali ammontano a 10 milioni di Euro.

Se non è insider trading questo, non sò cosa potrebbe essere. La procura sta indagando ma dubito che verranno puniti.

Siamo in tempi in cui migliaia di risparmiatori vengono truffati dalle istituzioni, a truffa svelata nessuno paga, non si individua mai un colpevole. Se il colpevole che viene colto in flagrante delinquere, ma è una persona politicamente influente, la maggior parte delle volte rimane inpunito.

Mi spiace dirlo ma siamo in un paese veramente preoccupante, dove la giustizia è ormai un’ utopia, un paese in cui pochi hanno potere su tutto, dall’ economia (e questo era chiaro) alla magistratura. Questa è dittatura non democrazia.

P.S : Con questo non intendo influenzare politicamente nessuno, è solo un mio parere riguardo ad un fatto in relazione alla situazione generale in Italia, pertanto va interpretato come tale.

Passando al Battleplan Biennale sul FTSEMIB vediamo che è senza dubbio inziato il settimo Intermestrale, in anticipo rispetto alla temporalità definita dal Battleplan, in quanto il minimo del 2 Gennaio sarebbe dovuto essere il minimo identificato nel cerchio blu in basso.

Questo anticipo è dovuto probabilmente all’uniore del quinto e sesto Intermestrale.

Il massimo del Biennale quindi dovrebbe essere sul massimo dell’attuale Intermestrale (in corrispondenza del primo cerchio blu in alto.

A mio avviso non è partito un nuovo Annuale perchè i prezzi non hanno nemmeno toccato la relativa media mobile prima del rialzo.

Esponiamo la previsionale di lungo periodo, in contrasto con l’ andamento che si ipotizza guardando la prima immagine.

Torniamo al medio periodo sul FTSEMIB

Dopo il mark-up deciso dei primi giorni del 2018, il T+1 dovrebbe essere ormai arrivato a ….OMISSIS….

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.com, essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione. Nel link sottostante è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo, inserendo la mail ed il numero di cellulare.

http://www.ratingconsulting.com/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016