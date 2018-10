L’importanza di formarsi sempre – Analista Simone Rubessi

Il trading è un soggetto nel quale non si finisce mai di imparare, dico questo perchè recentemente un mio nuovo cliente che è un trader professionista da 22 anni ha deciso di acquistare i miei indicatori per migliorare la sua strategia operativa.

Mi ha confessato che con i nostri strumenti ha migliorato la sua operatività di almeno un 30%, mi ha spiegato la sua strategia e devo dire che l’ho trovata molto interessante poichè ho imparato un nuovo modo di fare trading e lui ha trovato quegli strumenti che dopo anni gli hanno permesso di fare un salto di qualità.

Quindi vi invito a confrontarvi sempre e scambiare opinioni con altri trader, in quanto è molto utile per trovare spunti operativi e nuove idee.

Nell’immagine sottostante vi mostro la proiezione del Dax utilizzando la massa monetaria. E’ molto negativa in quanto tutti i mercati europei sono influenzati dalla massa monetaria emessa dalla BCE, la quale quando cala inevitabilmente fa calare anche i listini dei vari stati.

In questa immagine mostro l’indicatore di ciclo Biennale del Dax che avendo la velocità sotto l’asse dello zero è ancora in fase ribassista.

Medio periodo FTSEMIB

Come avevamo previsto i prezzi non …. OMISSIS….

