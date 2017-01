Levata di scudi per stangata Trenitalia: “via metà stipendio lavoratori”

Scoppia la polemica contro gli aumenti annunciati da Trenitalia per gli abbonamenti dell’Alta Velocità in vigore da oggi. Il rincaro dei prezzi ha subito fatto infuriare i pendolari che, ogni giorno per andare al lavoro spenderanno “il 35% in più” secondo Federconsumatori, che ricorda che il paradosso è che risparmiare si può, ma a patto di scegliere la tessera che permette di viaggiare solo tra le 9 e le 17. Cioè quando i pendolari sono già (o ancora) in ufficio. Sulla linea Torino-Milano il rincaro sarà addirittura di 119 euro: dai 340 di prima ai 459 attuali.

Tra le proteste, in prima fila spicca il sindaco della città’ di Napoli Luigi de Magistris che chiede all’azienda, alla Regione e al governo di bloccare i rincari che colpirebbero i pendolari e provocherebbero gravi conseguenze anche per l’economia del territorio.

“Apprendiamo in queste ore che Trenitalia ha deciso un aumento medio del 35% per gli abbonamenti dei pendolari ai treni ad alta velocità anche per la tratta Napoli-Roma. Riteniamo questa decisione molto grave – fa sapere de Magistris in una nota – Un aumento spropositato degli abbonamenti costringerà migliaia di lavoratori che risiedono a Napoli e in Comuni dell’area metropolitana e che lavorano a Roma ad abbandonare i loro comuni per risiedere definitivamente nella Capitale con conseguenze pesanti per l’economia della nostra area metropolitana”.

Sulla questione è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli, presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi in consiglio regionale.

“Ho chiesto al presidente De Luca di chiedere al Governo di intervenire per contrastare l’assurda scelta di aumentare gli abbonamenti per i pendolari dell’alta velocità che usano il treno per poter raggiungere il posto di lavoro, facendo enormi sacrifici pur di lavorare”. “È assurdo – afferma Borrelli – che si chieda a migliaia di persone di rinunciare a metà dello stipendio per poter raggiungere il posto di lavoro, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui trovare un lavoro è particolarmente difficile”.

Per il senatore del Partito Democratico Stefano Esposito, vice presidente della Commissione Lavori pubblici e trasporti di Palazzo Madama: