“Euro non è la causa dei mali italiani. Anche con la lira Italia debole”

Nessuna illusione. L’euro non e’ la causa dei mali dell’economia italiana. Anche prima dell’introduzione della moneta unica, la flessibilita’ della lira, e quindi la possibilità di svalutare la valuta nazione aveva prodotto limitati benefici all’economia.

A smentire l’ idea molto popolare ci ha pensato il think tank Bruegel che, in un’analisi di tre economisti, evidenzia come nei 20 anni compresi fra 1979 e 1999 (quando fu fissata la parità definitiva fra euro e lira) nonostante le numerose svalutazioni subìte dalla nostra valuta i benefici in termini di crescita economica siano stati minimi mentre l’occupazione è rimasta praticamente inalterata.

In particolare, l’analisi evidenzia come in questo arco di tempo la svalutazione della lira rispetto al marco tedesco abbia toccato il 53%. Nonostante questo, osservano gli economisti, gli effetti positivi si sono limitati a un certo recupero di competitività nel breve termine. La flessibilità offerta dalla lira non ha dunque messo il nostro Paese al riparo da recessione e stagflazione.

Di qui la conclusione dello studio secondo cui “i guadagni dell’economia reale collegati ai movimenti dei tassi di cambio sono stati molto limitati in Italia” e “non sembrano aver prodotto benefici al mercato del lavoro”.

E se le svalutazioni hanno “aiutato la bilancia commerciale – concludono gli economisti del think tank di Bruxelles – non sembrano aver fornito vantaggi sostenibili in termini di competitività, che si traduca in una crescita economica duratura, reale e lunga”.