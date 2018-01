Legge Fornero: partiti puntano ad abolirla ma prezzo è troppo alto

ROMA (WSI) – Inizia la campagna elettorale e le carte che giocano i partiti sono tasse e pensioni. Dopo Matteo Renzi che ha proposto l’abolizione del canone Rai ora è la volta della riforma pensioni Fornero, dal nome dell’ex ministro del governo Monti che allungò l’età pensionabile per donne e uomini.

Da Luigi Di Maio che ha proposto l’abolizione graduale in 5 anni a Matteo Salvini, leader della Lega Nord che ha parlato di 5 mesi, tutti puntano all’abolizione della riforma. Ma il problema è come far quadrare i conti. Secondo quanto disposto dalla Ragioneria generale dello Stato abolire la riforma Fornero significa rinunciare a circa 350 miliardi di euro di risparmi cumulati fino al 2060.

Il buco di bilancio che si verrebbe a creare a medio termine, ovvero nel decennio 2020-30 significherebbe circa un punto di Pil ogni anno, cioè 17 miliardi di euro, con un massimo di 1,4 punti nel 2020, ovvero 23,8 miliardi fra due anni. Esprime preoccupazione sull’abolizione della riforma pensioni Giuliano Cazzola su Formiche.net.

“Nel caso di ulteriori e più significative manomissioni della riforma Fornero (…) non dobbiamo dimenticare che le misure adottate nel 2017 hanno comportato un aggravio di spesa di 7 miliardi in un triennio, mentre quelle della legge di bilancio per il 2018 aggiungeranno altri 2 miliardi in un decennio. Per non parlare poi della pensione minima – a mille euro per 13 mensilità – contenuta nel programma di Silvio Berlusconi: un vero e proprio gettare soldi dall’elicottero sulla platea dei pensionati. Senza porsi una domanda di buon senso: chi potrà contare comunque su un assegno di tale entità, avrà interesse a versare i contributi?. Bisogna trovare il coraggio di denunciare l’insussistenza dell’equazione poveri = pensionati. L’universo delle persone in quiescenza viene, infatti, presentato come se fosse organizzato su due poli: uno di tanti poveracci che non arrivano alla fine del mese e che compiono miracoli con le poche centinaia di euro che ricevono; l’altro di un gruppo di ricconi – percettori di trattamenti dorati – da mettere alla gogna e da sottoporre ad esproprio proletario. Nella diffusione di questa bufala, i media soprattutto televisivi, portano una responsabilità enorme”.