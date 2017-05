Le valute mondiali e la borsa Italiana …

Una delle cose più importanti in borsa sono senza dubbio le correlazioni fondamentali, la Borsa Italiana come altri mercati è ovviamente correlata a differenti cross valutari ed alcune Commodity, vediamone alcune tra le più importanti.

L’andamento dell’Euro Dollaro dopo un periodo di sfasatura rispetto a piazza Affari (nel senso che è stato ad andamento contrario) pare essersi riallineato da Novembre 2016.

In una situazione di normalità dei mercati questa correlazione deve essere direttamente proporzionata, ossia sale l’Euro Dollaro, sale la borsa Italiana per ovvi motivi.

Stesso discorso per l’Euro Yen che è da sempre correlato con il listino di piazza affari, la sua direzionalità è sempre chiaramente anticipatrice della Borsa Italiana.

Non per niente molti Traders esperti utilizzano il cross come indicatore anche nel trading giornaliero.

Indirettamente correlato è invece il cross Euro Zar, che al contrario dei due precedenti cross effettua minimi e massimi esattamente contrari alla Borsa Italiana, anche in questo caso per ovvi motivi fondamentali.

Lo Zar pertanto si svaluta mentre la borsa Italiana scende, ed al contrario si rivaluta mentre la borsa Italiana sale.

L’oro invece , al contrario dello Zar, si svaluta mentre la borsa sale e si rivaluta mentre la borsa scende , ciò in relazione al fatto che viene considerato un bene rifugio.

Analizzando attentamente queste correlazioni e ragionando su di esse si può capire molto di finanza e della logica che spinge le masse monetarie a muoversi da un continente all’altro e da un bene all’altro.

Cose che le scuole e le università dovrebbero insegnare agli alunni fino da giovane età, in uno stato che pensa al bene dei propri cittadini, mentre invece non a caso non succede.

