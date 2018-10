Le Fusioni cicliche

Oggi vorrei tornare sulle fusioni cicliche, che sono un argomento che molti mi hanno chiesto di riprendere.

I cicli sono periodi d’investimento programmati dalle mani forti in cui investendo e disinvestendo migliaia di contratti riescono a creare domanda e offerta a loro piacimento. Per mani forti si definiscono tutte quelle istituzioni che avendo a disposizione una quantità di denaro talmente elevata da poter muovere i mercati a comando. Per chi non lo sapesse i mercati sono totalmente manipolati, il lavoro dei trader è quello di capire in che modo questi andamenti avvengono ed accodarsi.

Talvolta però questi movimenti regolari hanno delle dilatazioni dovute a forti tendenze, generando le fusioni cicliche che normalmente hanno una durata precisa in base ai cicli coinvolti, facciamo un esempio per farvi capire.

Se dovessero fondersi un ciclo a 4 giorni con un ciclo a 8 giorni il ciclo risultante sarebbe un ciclo dalla durata di (8+4)/2= 6 giorni ovvero la media della durata dei due cicli coinvolti.

Analisi lungo periodo Hang Seng

Nell’immagine in figura vediamo l’indicatore Battleplan Ventennale, il quale ha lo scopo di identificare l’andamento ciclico dei prezzi. SI nota facilmente che per ora è molto preciso ed evidenzia con buonissima precisione le inversioni.

Attualmente siamo nella fase discendente dell’ultimo ciclo Biennale del Decennale in corso, l’indicatore di ciclo Biennale presenta la velocità (linea tratteggiata) sotto l’asse dello zero indicando che tale ciclo è fortemente ribassista.

Questa seconda immagine mostra le Bande di Migliorino, le quali quando tutte e tre si incrociano danno un segnale inequivocabile d’inversione ciclica.

Medio periodo FTSEMIB

Nel medio periodo dovrebbe essere matura una…OMISSIS…

