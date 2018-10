Le false autorità sui mercati.

Sempre più persone oggi, soprattutto sui social si improvvisano grandi trader considerandosi delle autorità nel settore.

Purtroppo però in questo settore le autorità sono molto poche e quello che mi stupisce è che i non addetti ai lavori non riescono a comprendere che questi soggetti non hanno nessun Know-how in materia. Ma come riconoscere questa gente?

Beh a mio avviso è molto facile, basta guardare i loro risultati. Chi promuove qualcosa dovrebbe a mio avviso mostrare per lo meno i suoi risultato come garanzia d’efficacia.

Strategia a 4 giorni sull’FTSEMIB

L’immagine sottostante presenta una strategia a 4 giorni sull’FTSEMIB, sottolineo che funziona con qualsiasi sottostante.

Questi indicatori insieme danno un valore aggiunto stratosferico, in quanto si notano con estrema facilità i punti di svolta. I cerchi blu sono i punti di svolta, e su tali livelli avevamo avevamo il tocco della banda, un minimo o massimo del DNA (indicatore grigio) e l’indicatore di ciclo (indicatore verde in basso) che segnavano un minimo od un massimo.

Questa strategia è molto molto chiara e può essere imparata da chiunque.

Medio periodo FTSEMIB

Nel medio periodo sull’FTSEMIB sembrerebbe mancare un ciclo a …. OMISSIS….

