Le correlazioni tra azioni e obbligazioni

Come il mercato obbligazionario influenza quello azionario (correlazioni)

Ieri ti parlavo delle correlazioni in borsa, oggi ti faccio un esempio specifico che può renderti meglio l’idea e darti un valore aggiunto incredibile nella tua operatività.

Riparto dal concetto che i fondi finanziari non possono tenere liquidi i loro soldi quindi spostano i capitali dai mercati a rischio (azionari) a mercati senza rischio, quindi al Bund tedesco.

Il Bund è considerato lo strumento finanziario a rischio zero, anche se a rischio zero non c’è niente ma viene usato come deposito per i fondi nei momenti in cui non è conveniente acquistare strumenti finanziari a rischio.

Come puoi usare questa informazione nel trading?

Molto semplice, quando si fa un’analisi per esempio su un minimo, prima di una partenza per esempio sull’FTSEMIB ci deve essere un crollo del Bund, nel caso non ci fosse vorrebbe dire che la partenza non è governata dalle mani forti.

Analisi Eurostoxx lungo periodo

Nell’immagine vediamo il Battleplan Biennale sul ciclo Eurostoxx, il quale sembra essere vicino alla fine, ma questa visione non collima con l’immagine seguente.

In questa immagine vedete l’indicatore di ciclo che è ancora molto ribassista (velocità sotto l’asse dello zero) di conseguenza i tempi non sono maturi per un ripartenza.

Medio periodo FSTEMIB

I prezzi sono arrivati a contatto con la media mobile del ciclo Intermestrale (target …OMISSIS….

