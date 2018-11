Le correlazioni della borsa

Oggi vi spiego un concetto fondamentale che può essere usato di supporto all’analisi tecnica, ovvero le correlazioni.

Cosa sono? Sono movimenti di un certo strumento finanziario che va ad influenzarne un’altro, questo succede perchè i soldi delle mani forti non posso rimanere liquidi ma devono essere continuamente movimentati sui mercati finanziari, pertanto quando escono da un mercato entrano subito dopo su un’altro.

Chiaramente questi movimenti influenzano i prezzi poichè le quantità di contratti movimentati sono importanti.

Se voi riusciste ad individuare una correlazione tra due strumenti la potreste usare come conferma della vostra analisi, esempio:

Evideziate un minimo? Bene, quando i soldi escono dallo strumento finanziario correlato potete entrare e fare il vostro trade con maggiore sicurezza.

Quali sono le correlazioni e come si usano? Clicca sul link, iscriviti gratis ai video GRATUITI e scoprilo.

https://goo.gl/TB3j3V

Analisi lungo periodo Hang Seng

Il Battleplan del ciclo Ventennale presenta un primo ciclo Decennale nella sua fase ribassista, il ciclo Annuale Fusion sottostante è ampiamente ribassista poichè la velocità è nettamente sotto l’asse dello zero.

In questa immagine vediamo i canali di lungo periodo, nello specifico vediamo che i prezzi sono arrivati a toccare il canale, di conseguenza mi aspetto un rimbalzo ed una successiva discesa.

Medio periodo FTSEMIB

I prezzi stanno procedendo come avevamo previsto da giorni, la media mobile del ciclo Mensile è stata rotta, di conseguenza il target è la media mobile gialla (cerchio blu) del ciclo Intermestrale.

Quali sono le correlazioni e come si usano? Clicca sul link, iscriviti gratis ai video GRATUITI e scoprilo.

https://goo.gl/TB3j3V

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, nè raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.