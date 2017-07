Le case di lusso più costose al mondo

La casa più costosa del mondo si trova in Italia, a Carate Brianza, in provincia di Milano. E’ una casa storica del 1600 a cui si accede attraverso un viale alberato, che vale 135 milioni di euro da pagare alla Santandrea Luxury Homes.

Il tabloid britannico Daily Mail ha ricostruito quali sono le ville di lusso più costose del mondo. Ad esempio, nel Queensland in Australia ce ne è una con vista sulla Grande Barriera Corallina da 13 milioni di dollari. Sull’isola di Phuket in Thailandia, nota ai turisti di tutto il mondo, per 20 milioni di dollari si può acquistare una dimora con vista sulla Phang Nga Bay. La baia, parte di un parco naturale dal 1981, è considerata uno dei luoghi più belli del mondo per la presenza di formazioni geologiche come grotte e scogliere calcaree.

Fra le case in tipico stile californiano, adatte a proprietari con un alto tenore di vita, di Beverly Hills c’è un’altra delle ville più care, che vale in tutto 84 milioni di dollari. Oltre alla struttura abitativa, la dimora si compone anche di un campo da tennis, un centro di equitazione e una dependance per gli ospiti dal sapore orientale dello stile marocchino.

Per chi preferisce invece godersi la vivacità della vita brasiliana, a San Paolo c’è una proprietà che ha più bagni che camere da letto. Il prezzo è leggermente inferiore delle altre dimore citate: 4,8 milioni di dollari. Infine in Marocco, a Marrakesh, si trova una villa dal design minimal e contemporaneo che comprende anche un laghetto. Il prezzo è di 22 milioni di dollari.