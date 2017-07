Auto elettriche fanno salire febbre del litio

Dopo l’oro esplode la febbre del litio. Componente base delle batterie di prossima generazione il prezzo medio di questo metallo nell’ultimo anno è salito del 60%.

A renderlo noto i dati del Benchmark Mineral Intelligence Index secondo cui nel giro di 12 mesi il prezzo medio del litio è addirittura raddoppiato. Dati incoraggianti che influenzano il titolo del più importante produttore al mondo di litio, Albemarle che ha registrato quest’anno un + 30%. Senza dimenticare le acquisizioni da parte di colossi come BlackRock e Capital Group di quote di aziende estrattive.

A trainare la corsa del litio la produzione di auto elettriche tanto che non si esclude come le aziende produttrici di auto elettriche potrebbero a loro volta acquistare miniere di litio. La situazione è tutta in divenire e va di pari passo allaumento della domanda di auto elettriche che, come notano gli analisti di Ubs, ben presto esploderà. E qui nasce il grande interrogativo come scrive un articolo de Il Sole 24 Ore: di quanto crescerà la domanda di litio nei prossimi anni?

Morningstar si attende entro il 2025 un aumento a quota 775mila tonnellate, con una conseguente corsa dei prezzi e qualche timore di bolla speculativa. Ma secondo David Deak, ex ingegnere di Tesla ora chief technical officer a Lithium Americas, la prima ondata di “elettrificazione” delle auto porterà la produzione media annua di litio a 3,1 milioni di tonnellate nei prossimi vent’anni.

Ci sarà abbastanza litio quando esploderà la domanda di auto elettrica? Dati certi non ve ne sono ma gli esperti manifestano fiducia.