Analisi tecnica: le accumulazioni e le distribuzioni

Le accumulazioni e le distribuzioni

Nell’ analisi ciclica prima delle tendenze principali ci devono essere periodi laterali, detti accumulazione o distribuzione, a seconda che debba partire un ciclo al rialzo o al ribasso. Queste lateralizzazione sono fondamentali per le mani forti, poiché devono comprare o vendere un numero elevatissimo di contratti senza spaventare i mercati.

Un esempio lo potete vedere nell’immagine in basso, in cui abbiamo osservato un anno di lateralizzazione prima di una salita fortissima, la quale ha dato il via ad un ciclo di lungo periodo. Queste lateralizzazioni hanno una durata precisa in relazione al ciclo in partenza.

Analisi lungo periodo Eurostoxx

Nell’immagine sottostante puoi osservare il Battleplan del ciclo Biennale (indicatore rosso in alto), ovvero una scomposizione del ciclo in tanti sottocicli. In basso puoi vedere l’indicatore di ciclo Intermestrale.

La sua velocità (linea tratteggiata) è molto vicina all’asse dello zero, ma essendo centrata può incorporare un’errore che deve essere compensato da altri indicatori. A mio avviso il ciclo annuale deve ancora andare a fare il minimo, il quale dovrebbe coincidere con la fine del Battleplan

In questa immagine puoi vedere l’indicatore di ciclo Annuale Fusion, il quale è ancora molto ribassista in quanto la velocità è ancora abbondantemente sotto l’asse dello zero.

Medio periodo FTSEMIB

Sul medio periodo il nostro indice ha invertito, nello specifico sul ciclo …..OMISSIS….

