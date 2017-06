Lavoro, Italia bocciata dall’Ocse: ai livelli della Grecia

Il mercato del lavoro italiano fa passi avanti. Ma il quadro resta ancora preoccupante. E’ la fotografia scattata dall’Employment Outlook dell’Ocse in cui viene rilevato qualche progresso, recente e in prospettiva, ma complessivamente il lavoro resta scarso per quantità e per qualita’.

Nel dettaglio delle percentuali, il rapporto rileva che in Italia la percentuale di occupati sul totale della popolazione tra 15 e 74 anni è tornata quasi al livello pre-crisi, ma al 49,9% resta il terzo tasso più basso tra i paesi Ocse, davanti alle sole Grecia e Turchia.

E soprattutto destinato a rimanere tale alla fine del 2018, quando invece Atene sarà salita dal 46 al 48 per cento. Per i 15-64 anni l’occupazione (dati 2015) è al 57% contro la media Ocse di oltre il 66%.

Il quadro non migliora in modo sostanziale quando si passa ad analizzare il tasso di disoccupazione. L’Organizzazione di Parigi nota che, nel mese di aprile, la percentuale di non occupati è in calo, ma all’11,1% resta il terzo più alto tra i paesi industrializzati, 4,5 punti in più rispetto al pre-crisi e non è all’orizzonte il suo ritorno ai giorni migliori. Per il 2018 il tasso di disoccupazione italiano è stimato, invece, all’11,2%.

Per la media Ocse, invece, la risalita all’ante-crisi è prevista tra fine 2018 e inizio 2019, quando il tasso dei senza lavoro dell’area dovrebbe scendere al 5,7% dal 6,2% del quarto trimestre 2016 (e comunque sono 39 milioni di persone).

Intanto, anche sul fronte qualitativo l’Italia del lavoro arranca e finisce nella retroguardia dei Paesi industrializzati. L’insicurezza nel mercato del lavoro, cioè la perdita monetaria attesa in caso di disoccupazione, è quasi il doppio rispetto alla media Ocse. La percentuale di lavoratori che accusano stress da lavoro è al 46,6% contro il 41,4% medio Ocse. La quota di persone in età lavorativa che vivono sotto la soglia di povertà (13,4%) e il divario di reddito tra uomini e donne (45,3%) sono piu’ alti delle media Ocse (10,6% e 39% rispettivamente).