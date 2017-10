L’Antiriciclaggio in Audio & Video: temi pratici che affrontano la tua quotidianità operativa!

Alla luce delle cogenti norme introdotte dal 2° comma dell’art.35 del D.lgs 90/2017, in vigore dal 4 luglio u.s. e riguardanti “l’obbligo di procedere a Segnalazione di operazione sospetta prima di dare corso alla richiesta dal cliente”, ho ipotizzato dodici fattispecie operative, pratiche, da tenere presente per situazioni della specie.

Esse vanno dalle false fatturazioni al socio occulto, da transazioni con Paesi a rischio ad attività di copertura, da attività economiche fittizie alla necessità di sospendere operazioni etc.

Buona visione!