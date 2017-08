L’Antiriciclaggio & il valore aggiunto della formazione – Partecipa anche tu!

Con le nuove regole introdotte a far data dal 4 luglio 2017, per effetto della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo occorre approfondire alcune operatività degne di rilievo, al fine di procedere alla Segnalazione di operazione sospetta prima di dare corso alla richiesta della clientela – ex art.35 D.lgs 90/2017.

Questi nuovi precetti, le nuove sanzioni mi hanno suggerito l’opportunità di organizzare una Formazione Online di due ore a settimana – dalle 11,00 alle 13,00 di ogni sabato – https://www.giovannifalcone.it/formazione/ .

Parleremo delle Attività di copertura, delle False fatturazioni, Riciclaggio da evasione fiscale, Triangolazioni con l’estero, Rapporti con Paesi a rischio, Corruzione nella Pubblica amministrazione, Acquisto Certificati di deposito per cassa, alla Sospensione dell’operazione, Truffe alla Compagnie di assicurazione, Credito fiscale insistente, Rischi fatturazioni infra gruppo, Phishing etc.

Più precisamente, per ogni appuntamento formativo, andrò a commentare gli argomenti contenuti in uno dei “Moduli che seguono” con riferimenti pratici e già vissuti nelle mie passate esperienze operative, tanto come Ufficiale della Guardia di finanza che come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio.

Ad ogni Modulo, faranno riferimento gli articoli di commento rispettivamente riportati nell’Area riservata del sito a disposizione dei partecipanti all’evento formativo ai quali verranno fornite le credenziali personalizzate per l’accesso (User e password).

Per eventuali adesioni o manifestazioni di interesse

MODULO n.1

Concetto ed evoluzione storica del Delitto di riciclaggio – Esempi pratici; Nuova definizione di riciclaggio ex art.2 D.lgs 231/07 in rapporto all’Autoriciclaggio; Adeguata verifica della clientela – Scopo e natura del rapporto e Titolare effettivo – Persona politicamente esposta – Casi pratici ed esperienze operative; False fatturazioni – Fondi neri – verifica di cantiere per attività economiche;

MODULO n. 2

Iter della Segnalazione di operazione sospetta – ragionevole sospetto; Segnalazione ad horas – prima di eseguire l’operazione o l’avvio del rapporto – Numero 12 fattispecie operative – ex art.35 D.lgs 90/2017; Cronaca giudiziaria – Corruzione, operazioni di Polizia giudiziaria.

MODULO n.3

Riservatezza delle segnalazioni– Modalità e forme di collaborazione con gli Organi investigativi; Operazioni sospette – Casistica operativa: Riciclaggio da evasione fiscale, Garanzie di terzi, Attività di copertura, False fatturazioni e fondi neri, Import/Export, sovra o sottofatturazioni, Truffa alla pubblica amministrazione, Finanziamenti soci occulti, Usura, Vendite sotto costo, Plafond all’esportazione, frodi carosello, Phishing, . Indagini giudiziarie e demerito creditizio – Coordinamento Ufficio Antiriciclaggio & Area credito

MODULO n.4

Cliente già segnalato – che fare? Incrocio in AUI a posteriori, con le c.d. ricerche di massa, per la individuazione di operazioni sospette non intercettate alla data contabile (esame GIANOS, Contante reale, Rapporti da e/o i c.d. Paesi a rischio, Cambio taglio, Cassette di sicurezza, Effetti al dopo incasso etc.); Report periodico (ogni 15 gg.) per la estinzione “Titoli al portatore” (es. Certificato di deposito > la soglia di euro 3.000,00), ovvero trasferimento di contante in violazione alla vigente normativa.

MODULO n.5