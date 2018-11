L’analisi dei volumi attraverso il volume profile

Buongiorno, quest’oggi vorrei parlarvi dei volumi in borsa. I volumi sono uno dei fondamentali più efficaci nel trading, in quanto non possono essere manipolati dalle mani forti, a differenza dei prezzi. Nonostante questo molte persone non li usano nelle loro analisi; nell’operatività di Top Trading Academy non possono mancare benchè non siano un prerequisito per fare profitto.

Detto questo voglio spiegarvi come noi li utilizziamo in modo da darvi una chiave di lettura alternativa alla vostra se già li utilizzate nel vostro trading o del tutto nuova se non li usate proprio.

Nell’immagine potete vedere il Volume Profile, lo strumento che usiamo per analizzare i volumi, il quale indica:

La quantità di volumi per il periodo indicato su ogni livello di prezzo, I contratti sell e buy, Il POC( linea rosa) che mostra il livello dove ci sono state il maggior numero di contrattazioni.

Questo strumento quando lo utilizziamo, lo settiamo su base ciclica in relazione al ciclo che vogliamo tradare.

Come potete vedere in assenza di volumi i prezzi invertono, un’altra informazione importantissima è che il Poc ci mostra a che livello operano le mani forti sul mercato, nello specifico prima di un’inversione ribassista il Poc sarà nella parte alta del Volume profile(cerchi Blu in figura) e viceversa. Se una tendenza inverte senza un Poc nella posizione giusta quella sarà una tendenza molto debole e instabile.

Analisi lungo periodo S&P500

Quest’oggi facciamo un’analisi di lungo periodo sull’indice S&P500, nello specifico analizzando il Battleplan del ciclo Ventennale è facile notare che attualmente siamo nella fase di finale (ribasso) del primo ciclo Decennale. In basso si nota l’ultimo ciclo Biennale che anch’esso è nella sua fase di ribasso, in quanto la velocità (linea tratteggiata) è sotto l’asse dello zero.

Questo indicatore evidenzia che il massimo di lungo periodo dovrebbe essersi formato, dato che ti prezzi e le Bande si sono testate. Ad oggi i prezzi hanno toccato la Banda rossa (Annuale), quindi i prezzi dovrebbero subire un ritracciamento.

Medio periodo FTSEMIB

I prezzi nella giornata di ieri hanno praticamente lateralizzato, in vista di una nuova ….OMISSIS….

