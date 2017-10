Lacoste Uomo, la collezione da sfilata 2017 – 2018

Lacoste festeggia in questi giorni i suoi 85 anni e per l’occasione ha organizzato una sfilata alle Tuileries di Parigi. Tanti i look da uomo nella collezione celebrativa realizzata da Felipe Oliveira Baptista, caratterizzata da un misto fra heritage e streetwear francese. Adatti soprattutto per l’uomo che vuole apparire al meglio durante lo sport, i nuovi capi Lacoste spaziano dalle tute maschili in stile vintage con il logo sul fronte ai cardigan borghesi con bottoni dorati abbinati con jeans oversize fino alle felpe con zip portate infilate in pantaloni a vita alta.

Vediamo alcune proposte da uomo dell’édition défilé di Lacoste. Nella sezione Giacche e cappotti del sito, spiccano il Parka oversize con cappuccio in gabardine, di color sage e abyssal blue – terrace e il giubbotto in tessuto tecnico con cappuccio color block. Dallo spirito aviatore molto vintage è il giubbotto di pelle con zip e inserto in tela. Fra gli abiti più eleganti troviamo il blazer in interlock di lana in colore abyssal blue e il pullover a girocollo in lana jacquard a quadri. Per chi vuole essere sicuro di non avere freddo, senza perdere l’eleganza, c’è il cappotto a doppio petto con cintura, lungo, in lana tinta unita e con collo dentellato.

Blazer Lacoste in interlock di lana in colore abyssal blue

Novità anche fra le polo, capo classico del marchio del coccodrillo. La collezione da sfilata introduce la polo Lacoste in piqué di cotone spazzolato, con abbottonatura lunga sul collo e bordi a costine sulle maniche. Il coccodrillo è ricamato sul petto, tono su tono. Originale e audace anche la polo a maniche lunghe con collo e listino e zip disponibile in latitude blue o in water snake.

Infine i pullover. Il pullover a collo alto unisex in lana merino a righe, disponibile negli abbinamenti di colore rutabaga/abyssal blue o black/water snake, è un capo discreto e raffinato, caratterizzato dalle righe sottili. Un pullover essenziale dal look attuale è quello a girocollo in lana a costine con tela tecnica, con tasca sul fronte. Il coccodrillo tono su tono è ricamato vicino all’orlo.