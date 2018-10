L’accettazione della perdita è la vera difficoltà della borsa

La maggior parte delle persone pensano che nel trading la vera difficoltà sia prevedere le inversioni ma in realtà non è affatto così, in quanto con gli indicatori giusti non è difficile come si pensa. La vera difficoltà è accettare la perdita quando si viene stoppati ed il non voler cercare di recuperare a tutti i costi la somma persa. Questo comportamento è quello che porta normalmente i trader meno esperti a farsi prendere dall’emotività ed uscire dalle regole operative fissate.

L’emotività è quella che porta a prendere delle “bastonate” come anche il money manegement sbagliato, quest’ultimo è fondamentale per evitare di sovraesporsi.

Analisi lungo periodo FSTEMIB

Il DNA del Biennale sull’ftsemib identifica una discesa che dovrebbe durare ancora fino a che i prezzi non raggiungono il minimo dell’indicatore.

Nell’immagine seguente mostriamo il Battleplan sul ciclo Biennale, il quale delineerebbe un ulteriore ciclo Intermestrale (ciclo giallo in basso) prima che il ciclo Biennale termini.

L’indicatore di ciclo Annuale fusion mostra ancora discesa, in quanto la velocità (linea tratteggiata) è sotto l’asse dello zero.

Medio periodo FTSEMIB

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, nè raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.