La vita è questione di scelte e lo è anche vincere in Borsa (“top trader game”)

LA VITA E’ QUESTIONE DI SCELTE E LO E’ ANCHE VINCERE IN BORSA

Chi mi conosce sa perfettamente che non amo far vedere la mia operatività privata. Solo una volta, ho mostrato una singola operazione di acquisto perché ero stato attaccato da un Utente, che non credeva che avessi acquistato a fine giornata (dopo tre giorni di ribasso devastante) due contratti future Ftsemib.

In quell’ occasione, alla fine della giornata successiva all’ acquisto, mostrai l’operazione decisamente in gain. Ma, con il tempo, mi resi conto che non bisogna cedere alle provocazioni. Decisi di non mostrare più nessun tipo di operatività (all’infuori dei Trading System).

Ciò per una ragione ben precisa di cui ho la ferma convinzione tutt’ora: è inutile mostrare quanto realizzo personalmente attraverso un metodo. In quanto:

100 persone che usano lo stesso metodo avranno cento risultati diversi. Il risultato in Borsa è strettamente soggettivo

Non bisogna allettare le persone con i guadagni, ma facendo capire che bisogna crearsi una cultura in finanza, ed acquisire consapevolezza per vincere in borsa

Le persone che capiranno l’importanza della formazione, capiranno ciò che proponi; apprezzandolo per quanto sarà formativo e utile, non per un’aspettativa di guadagno “facile”

Non è con l’aspettativa di replicare un metodo che si può sperare di vincere. Solo formandosi e praticando si può arrivare al traguardo.

Diverso è per i Trading System. Chiunque può eseguirli e guadagnare semplicemente facendo ciò che fa il software, se la strategia è profittevole. Ecco perché pubblico ciò che fa una macchina e non ciò che faccio vedere, ciò che faccio io.

Tuttavia tempo fa ho fatto una scelta ed ho iniziato a lavorare su un progetto, un nuovo modo di avvicinare la borsa : Top Trader Game il primo gioco al mondo che insegna una professione!

Questo era il mio sogno:

Permettere alle persone di potersi avvicinare alla Borsa con poca spesa

Creare un ambiente parallelo alla finanza altrettanto realistico, dove esercitarsi senza rischiare il proprio denaro

Creare un ambiente di competizioni tra Utenti, grandi sfide di gioco, divertenti e senza stress

Creare un ambiente dove sarebbero stati disponibili a prezzi ininfluenti, dati in tempo reale, indicatori ciclici e strategie operative di alto livello

Un gioco utile , dove le persone avrebbero potuto divertirsi , imparare ed avere il tempo necessario per crescere, ritrovandosi un giorno pronti per entrare in Borsa con “certezze” e non più solo aspettative che spesso, portano a grandi perdite.

Questo gioco l’ho desiderato talmente tanto che sono arrivato a crearlo finanziandolo, fino a ora, da solo. Adesso, per poterlo finire ed effettuare un piano marketing, ho aperto una campagna di crowdfunding su Kickstarter che vorrei sottoporre a voi tutti.

Oggi, per una questione di scelte, ho deciso di far vedere la mia operatività (di un mese circa) su un future. Questo, per far capire alle persone che io, il mio staff, ed i Trader privati selezionati e coinvolti nel progetto come espositori di strategie, siamo nelle condizioni giuste per portare grande valore aggiunto ai giocatori di Top Trader Game.

Top Trader Game è un gioco Utile, divertente e formativo. Può realmente insegnare una professione… ed è inoltre estremamente economico.

Le donazioni possibili sono di 25, 50, 100, 150, 200 euro; in relazione al periodo che si vuole attivare nel gioco.

Aiutatemi a concretizzare questo sogno, non ve ne pentirete. Giocate con noi in Top Trader Game.

Passando ai fatti, posizione aperta da una decina di giorni sull’ Euro-Zar (che amo tradare).

Ogni giorno contrassegnato da zero, indica una posizione aperta. Normalmente opero con posizioni che vanno dai 200ml ai 400ml euro di controvalore sottostante , spesso entro scalare. Quella attuale e di 360 ml euro.

In data 22 Settembre ho chiuso un trade aperto da una decina di giorni prima (con 6.420 euro di gain).

In data 25 Settembre ho chiuso un trade con 225 euro circa di Loss su un errata riapertura.

Successivamente, qualche giorno dopo, sono rientrato sempre long con la posizione attualmente aperta ed in attivo di 8.300 euro circa.

Ad oggi sono in attesa di chiudere la posizione. La chiusura, dovrebbe avvenire tra 4/8 giorni, sul massimo del ciclo Tracy+1 in corso, portando il gain totale del mese tra i 14.000 ed i 18.500 circa.

Passando al future Italiano ciclo Intermestrale tutto sembra procedere secondo previsione, il ribasso dovrebbe continuare.

I prezzi stanno “cazzeggiando” suo Poc, ma il ciclo Mensile è ancora molto ribassista.

Il ciclo Esaritmico sembra tuttavia pronto a svoltare, devono esserci ovviamente sempre prima gli incroci delle MM cicliche.

La previsione meno probabile al momento, ma alla eventuale “rottura” (non superamento) della trend personalmente non esiterò ad entrare.

Previsione più probabile che lascerebbe spazio ad un long stretto , vedremo domani come, prima di un successivo Short alla rottura della trend line.

Il primo gioco al mondo che insegna una professione!

Top Trader Game! Un gioco di sfide tra utenti, non perdere tempo, effettua il login ed inizia a giocare !

Un percorso ti accompagnerà nei primi passi fino a partecipare alle gare ed arrivare ai circuiti Internazionali dove si sfidano utenti di tutto il mondo.

Un’area pratica per iniziare il percorso nel gioco, avanzando nelle differenti aree potrai acquisire tutte le nozioni necessarie per entrare i sintonia con i mercati finanziari fedelmente riprodotti in ogni dettaglio all’interno del gioco.

Ogni strumento utilizzabile nel gioco è riprodotto fedelmente, affinché se ne possa apprendere un utilizzo corretto avvicinandosi al mondo della finanza con facilità ed in totale sicurezza.

Giocare in Top Trader Game è del tutto uguale ad operare in Borsa in ogni singolo dettaglio, con l’unica differenza che si sfidano altri giocatori e non si rischiano i propri soldi.

Entra in una nuova dimensione di giochi on-line, Top Trader Game è il primo gioco al mondo in cui si svolgono gare di Trading con denaro virtuale e giocando si impara una professione.

ESCLUSIVA SOLO PER KICKSTATER: finanziando il nostro progetto si otterranno dei periodi di accesso al gioco in formula “tutto compreso” con la quale sarà possibile effettuare un numero “illimitato” di gare senza limiti di consumo, campagna promozionale per i soli Utenti Kickstarter che non sarà più replicata.

L’ambiente di gioco è estremamente realistico perché gli strumenti utilizzati sono gli stessi utilizzati nel mondo della finanza e di ultima generazione, ciò per permettere al gioco un’ identica simulazione della realtà.

Conti correnti on-line ed un book avanzati identici a quelli dei maggiori Brokers mondiali, affinché i giocatori possano apprendere l’utilizzo di strumenti reali, pur rimanendo in un ambiente esclusivamente di gioco.

Una piattaforma di gioco con oltre 200 indicatori di analisi tecnica e fondamentale tra i più utilizzati al mondo, altrettanti bonus esplicativi che ne svelano un corretto utilizzo, ottenibili durante le fasi del gioco.

Maggiore il numero di gare in cui ci si classifica, maggiori sono i bonus che si possono ottenere, migliore sarà l’avanzamento nel gioco.

Dati in tempo reale con grafici utilizzabili in postazioni multischermo, per creare un ambiente operativo di alto livello per i giocatori più esigenti.

Nulla è lasciato al caso, i giocatori potranno sfidarsi con l’ausilio di strumenti altamente professionali e di grande livello tecnico permettendo un ambiente di gioco stimolante ed altamente realistico.

Differenti livelli sempre più difficili da superare classificandosi nelle gare, i crediti percepiti al superamento di ogni livello permettono lo sblocco di nuove strategie operative ed il miglioramento della propria abilità di gioco.

Questo è l’aspetto innovativo nei giochi on-line , una nuova generazione di giochi e-learning, all’interno dei quali giocando si impara.

Ogni strategia operativa è sviluppata da Trader privati, accuratamente selezionati da Top Trader Game attraverso rigorosi metodi di selezione, ed esposta attraverso sintetici video esplicativi.

Il numero elevato di partecipanti al gioco permette di rendere disponibili innumerevoli strategie a costi ininfluenti per il giocatore.

NOTA: Top Trader Game non ha, e non avrà mai, nessun legame con Istituzioni Bancarie, Brokers o qualsiasi altro ente che abbia interessi secondari oltre la finalità del gioco. L’unica volontà dei fondatori è quella di rendere disponibile un gioco on-line di qualità e di utilità per la crescita del giocatore.

Nel profilo del giocatore il saldo crediti ed il ranking si aggiornano automaticamente, entrambi necessari per iscriversi alle gare.

Previsti 11 livelli di ranking attribuiti al giocatore da un algoritmo in relazione all’ esperienza di gioco maturata , i circuiti di gara permettono iscrizioni esclusivamente a giocatori con lo stesso ranking affinché la competizione sia proporzionata al livello di abilità medio dei partecipanti.

Le gare sono caratterizzate da una serie di variabili, quali : il ranking necessario, il mercato, la durata, i crediti necessari per l’ iscrizione, il saldo virtuale necessario sul conto corrente gara, il numero di partecipanti, il numero di vincitori ed il montepremi crediti attribuito ad ogni vincitore.

Ogni giorno iniziano innumerevoli gare di differenti durate, dal singolo giorno fino ad un mese con molteplici durate intermedie.

I giocatori possono creare proprie gare stabilendo le caratteristiche , decidendo inoltre se lasciare libere iscrizioni o limitare la partecipazione ai soli giocatori che vuole sfidare, tutto gestibile in pochi click.

Un calendario gare dinamico permette di visionare le gare in programma ed accetta le iscrizioni solo dopo aver verificato che il ranking del giocatore sia compatibile con quello della gara, che il saldo crediti sia sufficiente per l’iscrizione e la capitalizzazione del conto gara sia disponibile rispetto ai crediti posseduti.

All’interno dell’area dedicata alle classifiche delle gare in corso i giocatori possono monitorare in tempo reale l’andamento di ogni gara, verificando i risultati ottenuti dagli sfidanti , esaminando le percentuali di profitto ed i relativi posizionamenti in classifica.

Per trasparenza ogni giocatore potrà prendere visione del conto gara con tutte le operazioni effettuate dai concorrenti; trasparenza, semplicità, facilità di monitoraggio sono una caratteristica del gioco.

Top Trader Game un ‘esperienza unica, entusiasmante ed utile, da non perdere!

Aiutaci a finire il progetto che fino ad ora abbiamo totalmente finanziato da soli , la cifra richiesta è necessaria per lo sviluppo di un’ultima sezione del gioco.

Il rilascio pubblico di Top Trader Game qualora l’obbiettivo di kicktstarter sarà raggiunto è previsto in 4 mesi .

Grazie per la tua fiducia e … buon gioco!

