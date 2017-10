La top ten dell’arte italiana nelle aste di Londra

Le aste di arte contemporanea italiana sono andate in scena a Londra il 5 e 6 ottobre, Sotheby’s ha presentato la sua in Context Italian Art, mentre Christie’s, in Thinking Italian.

In occasione della Frieze Week e come le precedenti Italian sale, Sotheby’s e Christie’s hanno presentato ai grandi collezionisti mondiali le meraviglie dell’arte italiana del dopoguerra.

Bene Christie’s, “Thinking Italian” si è conclusa con due nuovi record e un fatturato totale di oltre 32,1 milioni di sterline, buoni i tassi i venduto, 81% in termini di numero di lotti aggiudicati e del 88% in termini di valore dei lotti.

Sotheby’s invece ha riportato risultati meno brillanti nella serata londinese del 5 ottobre, probabilmente non ha esaltato il nuovo format, che prevedeva un catalogo nel quale convivevano opere Made in Italy con grandi nomi dell’arte contemporanea internazionale.

Il fatturato totale dell’asta si è fermato a 18,4 milioni, ma la vera sorpresa sono stati gli scarsi tassi di venduto, 68.9% per lotto e 74.8% per valore.

Ma veniamo alla top ten delle opere aggiudicate nelle due aste londinesi: