La responsabilità al centro del Salone del Risparmio 2019

“Sostenibile, responsabile, inclusivo. La frontiera del risparmio gestito” è il titolo scelto dal Consiglio direttivo di Assogestioni per la decima edizione del Salone del Risparmio, in calendario dal 2 al 4 aprile 2019 al MiCo di Milano, che ha già raccolto l’adesione di 100 aziende in qualità di partner, sposor ed espositori.

Un tema di forte attualità che risponde al cambiamento in corso anche nel mondo finanziario: negli ultimi anni, il focus su ambiente, responsabilità sociale e governance è infatti condiviso e accolto dalle istituzioni nazionali ed europee ma anche dall’industria del gestito, dagli investitori, dai consulenti finanziari e dai risparmiatori, sempre più sensibili al rispetto dei valori sociali, ecologici ed umani.

Il tema sarà declinato nel corso delle tre giornate attraverso dibattiti, conferenze, seminari formativi e la testimonianza di esperti nazionali e internazionali.

In particolare il 2 aprile si parlerà di risparmio sostenibile e responsabilità sociale con un particolare focus alle dinamiche demografiche.

Il 3 aprile i riflettori saranno puntati sul risparmio responsabile e sulle ricadute di una maggiore inclusione. Secondo il Fondo monetario internazionale la piena occupazione femminile porterebbe non solo 268 miliardi in più al Pil italiano, ma anche a un beneficio qualitativo derivante da una maggiore sensibilità delle donne verso gli investimenti Esg.

Nella giornata conclusiva del 4 aprile il risparmio consapevole sarà il macro-tema dell’ultima giornata, incentrata sulla relazione tra industria, tessuto produttivo e individui.