La reazioni dei mercati all’attentato di Manchester con “armi sofisticate”

Per ora è pacata la reazione dei mercati finanziari ai fatti di Manchester, dove un uomo si è fatto saltare in aria con un’arma “sofisticata” provocando la morte di 22 persone a un concerto. Il bilancio è provvisorio e parla anche di decine e decine i feriti, tra cui giovani che si erano all’Arena della città inglese per assistere al concerto della pop star americana Ariana Grande. L’azionario europeo ha ignorato la notizia e preferisce concentrarsi sulle ultime rilevazioni positive in ambito macro.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.