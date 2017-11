La più lunga fase rialzista di mercato al mondo sta per concludersi

È da 55 anni che il mercato immobiliare australiano si rafforza: la fase rialzista più lunga del mondo si appresta a concludersi. Secondo gli analisti di UBS il boom immobiliare dei prezzi delle case che ha visto i valori delle case più che raddoppiare dalla fine del secolo scorso “volge ufficialmente al termine”.

Gli ultimi dati mostrano un appiattimento dei valori, con le misure delle autorità per irrigidire gli standard creditizi e dissuadere gli acquirenti stranieri, in particolare i cinesi, molto attivi a Sidney e Melbourne, che iniziano ad avere effetto. Stando agli ultimi dati di CoreLogic, il mese scorso i prezzi delle case hanno smesso di salire.

Tim Lawless, a capo della divisione di ricerca di CoreLogic, ha commentato così i dati: “Il rallentamento dei guadagni in conto capitale può essere attribuito principalmente alle politiche di credito più rigide del governo, che hanno cambiato in modo fondamentale lo scenario per i mutuatari e i debitori”.