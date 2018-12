La perseveranza supera il talento

Spesso sento dare del genio a persone che hanno o che stanno avendo successo in qualcosa ma a mio avviso questa parola è molto inappropriata. Nella mia vita ho visto e conosciuto molte persone di successo sia nel trading che in altri settori, mi sono sempre chiesto cosa facesse la differenza tra il riuscire in qualcosa e il fallire.

Beh posso dire che l’unica caratteristica che accomuna tutte le persone di successo è la perseveranza.

Al di là del talento se non vi è perseveranza gli obiettivi non si raggiungono, così come nel trading.

Oggi avete la grande fortuna di avere una strategia funzionale a disposizione che vi forniamo, l’unica cosa che dovete fare e perseverare e metterla in pratica.

Analisi FTSEMIB lungo periodo

In questa immagine mostro il Battleplan del ciclo FTSEMIB sul ciclo Biennale (indicatore rosso in alto).

Come puoi facilmente notare siamo sulla fase finale del ciclo Biennale in corso.

Anche l’indicatore di ciclo Annuale fusion sembra tutt’altro che in fase di ripartenza, fino a che la velocità (linea tratteggiata) rimane sotto l’asse dello zero non dovrebbe ripartire il nuovo ciclo.

Medio periodo FSTEMIB

La giornata di ieri ha confermato le nostre aspettative espresse negli ultimi giorni, il gap …..OMISSIS….

