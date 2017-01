La lettura dei fondamentali …

L’analisi tecnica necessita di una lettura in abbinamento all’analisi fondamentale che per quanto mi riguarda ho sintetizzato in tre indicatori molto utili ed efficienti, in particolare : Prezzi per volumi, velocità di rotazione dei volumi, IFR Italia Germania.

Vediamoli uno ad uno per capirne la potenzialità e l’utilità sia nell’analisi che nel trading.

Il primo nell’immagine è l’indicatore Prezzi per Volumi, verifica l’andamento dei volumi in relazione ai prezzi sulla tendenza del ciclo annuo.

Affinché la tendenza sia delineata e robusta i volumi devono essere in fase con i prezzi, come in questo momento, nonostante la discesa irruenta di ieri sulla tendenza annua i volumi sono ancora rialzisti.

Il secondo la Velocità di rotazione dei volumi, relaziona la quantità di scambi rispetto ai prezzi su lungo periodo, ciclo Annuale.

Affinché un rialzo abbia inizio devono esserci prezzi bassi e scambi bassi, inoltre in fase di tendenza, come in questo momento, delinea la situzione di medio termine, attualmente permane la fase di rintracciamento sulla tendenza di lungo periodo, ancora rialzista.

Ed infine l’indice di forza relativa, in questo caso settato sul ciclo Mensile, che delinea i movimenti di capitali tra Italia (o qualsiasi altro stato) e Germania, anticipando i prezzi di borsa.

Facile notare come L’IFR abbia anticipato rispetto ai prezzi la rottura del canale laterale , dando giorni prima un segnale ribassista.

Questo strumento permetto di ottimizzare il timing di ingresso in molte occasioni e permette di ritrovare ordine le volte in cui la sola analisi tecnica risulta non chiara o lascia dubbi di interpretazione.

