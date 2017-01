La figuraccia di Grillo, M5S respinto da Alde. Sfottò da politici e sui social

ROMA(WSI) – L’accordo non s’ha da fare. Arriva il no degli europeisti di Alde alla M5S e dopo la votazione online che ha decretato a maggioranza degli iscritti il divorzio nell’europarlamento da Niegel Farage, grande sostenitore della Brexit e leader dell’Ukip.

Una scelta, quella di divorziare da Farage, che aveva destabilizzato la stessa base del M5S ma che poi è stata difesa a spada tratta dagli stessi pentastellati. Alessandro Di Battista intervenuto durante la trasmissione televisiva “Otto e mezzo” su la7 aveva affermato:

“L’accordo che i vertici volevano fare con Alde è un accordo tecnico. In Europa funziona così: se fai parte di un gruppo puoi avere una maggiore forza politica. La mia posizione è sempre stata per un gruppo autonomo, quando noi andiamo da soli è meglio. Il mio sogno è riuscire a fondare un gruppo autonomo in Europa (…) Quello che io noto è che il M5S in Italia e in Europa viene percepito come un corpo estraneo”.