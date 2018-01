LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEI REPORT E ANALISI FTSEMIB SUL MEDIO PERIODO

Ho deciso di scrivere questo report perchè osservo commenti a report sui mercati che sono a mio avviso senza senso, lo sono perchè i report vengono mal interpretati.

Posto che nessuno ha certezze in borsa, la mal interpretazione nasce dal fatto che un report evidenzia la maggior probabilità di un avvenimento rispetto ad un altro relazionato ad un’ operatività.

Mentre molte persone di fronte alla non individuazione di una tendenza o all’esposizione di una tesi in contrapposizione ad un’altra lo considerano un fallimento nella previsione e quindi sinonimo di perdita, in relatà un trader che non prevede una tendenza perchè magari è un periodo particolare o la sua operatività interessa tendenze maggiori in termini di ampiezza ecc… Questo non vuol dire che sta perdendo soldi o che non è capace di fare trading, è semplicemente un periodo non chiaro in cui non si opera o quel particolare movimento non è parte della sua operatività e quindi non considerato.

Le posizioni in borsa si prendono quando è tutto chiaro e le probabilità di guadagno (non di successo) sono di 3 o 4 volte superiori al rischio.

Spero di aver dato una nuova chiave di lettura dei report o per lo mendo i aver dato un punto di vista diverso.

Il Battleplan Ventennale dell’Hang Seng mostra che siamo vicini al massimo del quinto Biennale anche se la velocità è ancora molto alta.

Le bande sono ancora lontane del testarsi ed i prezzi non hanno ancora raggiunto il massimo.

Presentiamo la previsionale di lungo periodo.

Torniamo al medio periodo sul FTSEMIB

Aggiungo alla nostra schermata il DNA Intermestrale che insieme al Battleplan presentano le due possibili conformazioni …..OMISSIS…

