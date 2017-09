La consulenza di Bnp Paribas AM sempre più digitalizzata con Gambit

Bnp Paribas Asset Management ha acquisito una quota di maggioranza in Gambit Financial Solutions, fornitore leader in Europa nelle soluzioni d’investimento robo-advisory. Attraverso l’acquisizione Bnp Paribas AM intende sviluppare servizi di consulenza digitale all’avanguardia per supportare e migliorare la digitalizzazione dei suoi distributori, in linea con il suo obiettivo di ampliare ulteriormente la propria offerta innovativa. Gambit è una consolidata azienda fintech belga, che ha sviluppato una capacità unica nel trasformare in modo significativo l’esperienza del cliente mediante interfacce guidate o completamente autonome. Gambit manterrà la sua indipendenza che ha portato al suo successo e amplierà la propria clientela diventando il partner preferenziale per le soluzioni di robo-advisory per le reti Retail e Wealth management del Gruppo Bnp Paribas.

Lanciata nel 2007, Gambit ha sviluppato con successo la propria esperienza in soluzioni di consulenza per gli investimenti e nella digitalizzazione della relazione tra clienti e istituzioni finanziarie. Gambit ha inoltre lanciato recentemente Birdee, un sistema proprietario di robo-advisor per il mercato B2C. Queste soluzioni, approvate dalle competenti autorità di vigilanza, sono state adottate da un numero crescente di banche private, retail, asset manager e assicurazioni in Belgio, Lussemburgo, Francia e Svizzera. Con un team di oltre 50 professionisti, Gambit capitalizza su un’esperienza radicata in soluzioni innovative, caratterizzate da un forte spirito formativo e intuitivo, al servizio degli investitori.

Per migliorare la customer experience dei clienti di Bnp Paribas, le soluzioni di Gambit saranno implementate all’interno delle reti Retail e Wealth management di Bnp Paribas. Queste soluzioni combinano interfacce guidate o completamente autonome in un sistema efficiente, scalabile e modulare che ottimizza la potenza degli algoritmi e la competenza degli specialisti di investimento.