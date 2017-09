La Borsa, una grande Maitresse

Vorrei rispondere ad una e-mail molto sensata ricevuta da un abbonato, M.B, che scrive:

“Buonasera, Ogni volta che siamo vicini ad un punto di svolta al ribasso il mercato lo ignora e torna a salire. C’è una grande tentazione di voler anticipare il segnale ma occorre tenacia, anche se i nervi cominciano ad essere al massimo. Al momento il mercato è come una bella donna che per farsi conquistare se la tira per le lunghe.

È’ normale ? Sarà forse proprio questo un segno che siamo vicini all’inversione?

Oggettivamente trovo il mercato irrazionale (sale senza volumi ) e come tale pericoloso , ma non molla…”

Effettivamente M.B ha colto nel segno la Borsa è proprio come una Maitresse che prima ti fa sembrare tutte signorine facili, a portata di mano ed a prezzi da saldo, ma poi presenta un conto salatissimo e inaspettato. La borsa è come il mondo dei Bordelli dove tutto va come non vorremmo, ma dal quale non riusciamo ad allontanarci.

Tuttavia se si vuole restare a fare questo mestiere bisogna imparare a gestire queste situazioni al limite della nevrosi, con sangue freddo e senza farsi prendere impreparati cadendo nella trappola dei Big Boys, coloro che vivono sulle perdite della gente comune, che portano i mercati appositamente ad essere estenuanti affinchè coloro che si lasciano prendere dalle emozioni commettano immancabilmente errori. Ogni errore è un regalo ai Big Boys, la Borsa è un gioco a somma zero se qualcuno perde è perché qualcuno sta vincendo.

A mio avviso in riferimento al ciclo Mensile stiamo vivendo un ulteriore test secondario, vedremo nelle pagine seguenti, tuttavia non va dimenticato che il mercato dal punto di vista ciclico temporale pare indirizzato verso il punto massimo della salita, contrassegnato con il cerchio Blue di destra, ciò vorrebbe dire un proseguo della tendenza rialzista con pochi volumi per un ulteriore mese.

Tuttavia il DNA del ciclo Annuale fusion evidenzia in modo abbastanza chiaro ancora una possibile penna rialzista di pochi giorni ed i volumi sono ormai a livelli estremamente bassi davvero.

Sono proprio questi gli aspetti per cui le probabilità di una discesa imminente sono maggiori che di un proseguo della salita per un ulteriore mese.

In sostanza è più probabile che con questo Mensile svolti anche l’ Intermestrale e l’Annuale.

Come evidenziato da questa previsione, pubblicata più volte, che prevede una salita in poche ulteriori sedute fino ad area … omissis …. circa è poi l’inizio delle danze …omissis

Perché quindi sto monitorando da giorni … omissis … che sembra non entrare?

Perché la borsa fa quello che vuole lei non quello che vorrebbero le mie previsioni, quindi cerco di allineare la mia operatività al momento, calcolando ritorni sul rischio accettabili secondo un money management ed accettando, come normale che sia , eventuali stop loss.

